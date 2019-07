Basket A2, Giddy Potts firma con Ravenna

L'OraSì ha coronato un lungo corteggiamento e ha annunciato la firma della 23enne guardia Usa Giddy Potts. La trattativa, già avviata, ha avuto un’accelerata decisiva grazie ad un colpo di coda del presidente Roberto Vianello e di Unigrà. Il 23 enne nativo dell’Alabama, 188 cm per 98 kg, ha giocato la scorsa stagione all’Incheon ET Land in Corea del Sud, segnando 19 punti di media a partita, con 5.6 rimbalzi all’attivo. Potts è cresciuto nei Blue Raiders, team collegiale dell’Università di Middle Tennessee State e ha preso parte alla Summer League 2018 con i Toronto Raptors.

Un giocatore dotato di grande fisicità, buon portatore di palla, che ha nel tiro da fuori e nella penetrazione a canestro i suoi punti di forza. Potts, insieme al connazionale Thomas, sarà a Ravenna nelle prossime settimane per ritrovarsi con la squadra il 19 agosto.

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: