Basket A2, Forlì vince il torneo di Caserta (76-78) grazie a Watson

E' stata una serata di emozioni forti a Caserta, visto che Nando Gentile e Sandro dell’Agnello, due dei protagonisti dello storico scudetto della Juve Caserta, si sono ritrovati di fronte sulle panchine delle rispettive formazioni, per contendersi il X Trofeo Irtet di Caserta. Alla fine l'ha spuntata Dell'Agnello, con la sua Unieuro Forlì a conquistare la finale del torneo per 76-78 con qualche brivido, dopo che il terzo quarto era finito con Forlì sulle ali di un rassicurante +18 (50-68). I romagnoli hanno sempre condotto la gara (14-21 al 10', 37-46 al 20'). Alla fine ha deciso un tiro di Watson a 5 decimi dalla sirena, con i biancorossi a chiudere in festa.

