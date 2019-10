Basket A2, fa festa solo Ravenna, Imola contestata – VIDEO

L’OraSì Ravenna celebra al meglio il mezzogiorno del Pala De Andre battendo 97-92 la Juve Caserta. I ragazzi di coach Cancellieri sono usciti vincitori da una gara equilibrata e sempre in bilico, presi per mano da un eccellente Thomas in attacco (33 punti con 13/16 da due, ben supportato da Marino (15 con 2/5 e 3/3)e Potts (19 con 2/4 e 5/9).

Troppa Udine per l’attuale Unieuro Forlì. La squadra di coach Dell’Agnello finisce ko per 81-69 nella difficile trasferta friulana. Decisivo il break subito nella parte centrale del terzo periodo che mette la doppia cifra fra le due formazioni. Alla fine a deciderla in modo importante è l’americano Cromer autore di 24 punti, per Forlì il migliore è Watson con 16 marcature.

Infine, la Naturelle cade ancora in casa (85-87). Un canestro di Ferguson condanna a 2” dal gong condanna la Imola alla quarta sconfitta consecutiva. Bowers ne mette 24 e Morse 21, ma la pochezza degli esterni italiani è fatale per Imola, fischiata dai propri tifosi e con la curva che respinge il saluto della squadra nel finale. Per Piacenza ne mette 17 il neo-acquisto Hall.