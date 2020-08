La E-Work debutterà in casa contro Civitanova Marche. Il Settore Agonistico della Fip ha diramato i calendari della A2 2020/2021, che scatterà via il 3 e 4 ottobre. Faenza esordirà sabato 3 ottobre alle 20.30, al Pala Bubani contro Civitanova Marche, mentre la prima trasferta sarà in casa del Brescia, che ha acquisito i diritti di Viterbo. La stagione regolare finirà l’11 aprile.