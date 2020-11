Basket A2, domenica Forlì-Ferrara in diretta su Ms Sport alle 15.30

Domenica parte il campionato con un subito un match di grande interesse come Unieuro Forlì-Top Secret Ferrara Pallacanestro 2.015 comunica che la partita contro la Top Secret Ferrara, di domenica 22 novembre 2020, sarà trasmessa in diretta televisiva su MS Sport e verrà anticipata alle ore 15.30. Oltre alla diretta televisiva, è confermata anche la diretta streaming su LNP Pass. Di seguito, quindi, tutti i modi per seguire il match: diretta su piattaforma digitale terrestre MS Sport (in Emilia Romagna, canale 219). Diretta su piattaforma satellite Sky canale 814 Ms Channel (satellite), diretta streaming su LNP PASS (per abbonati). Dove seguire MS Sport sul digitale terrestre nelle altre regioni: Piemonte LCN 601, Lombardia LCN 645, Veneto LCN 675, Liguria LCN 684, Trentino Alto Adige LCN 117, Friuli Venezia Giulia LCN 173, Toscana LCN 296, Lazio LCN 185. Tutte le altre regioni sono coperte dal canale 814 Sky MS Channel.