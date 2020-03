Basket A2, dietrofront: il derby Unieuro-Naturelle domenica alle 18

FORLI’, 5 MARZO 2020 – Il derby Unieuro Forlì-Andrea Costa Imola è in programma domenica e non più lunedì. Così la società forlivese attraverso un comunicato: <Alla luce del provvedimento emesso nella giornata di ieri che prevede lo svolgimento delle gare a porte chiuse, la Pallacanestro 2.015 comunica che la partita contro l’Andrea Costa Imola, inizialmente prevista per lunedì 9 marzo, verrà giocata domenica 8 marzo alle ore 18:00. Al fine di agevolare i suoi tantissimi abbonati, la Pallacanestro 2.015 si sta muovendo per capire se ci sono possibilità di dare una visibilità alternativa all’evento…>.