Basket A2, si riparte: il derby Unieuro-Naturelle lunedì alle 20.30

Il campionato di A2 è pronto a ripartire. Tra sabato e lunedì, infatti, si giocherà l’ultima giornata di andata, con il derby Unieuro-Naturelle fissato ufficialmente per lunedì alle 20.30, mentre Montegranaro-OraSì Ravenna si dovrebbe giocare domenica alle 18. I recuperi del 25° turno, invece, andranno in scena tra l’11 e il 13 (Assigeco-Unieuro a Piacenza mercoledì 11 alle 20.30, Naturelle-Orzinuovi venerdì 13 alle 20.30). Per quanto riguarda la serie B, la giornata numero 24 sarà recuperata tra martedì 11 e mercoledì 12 (Rbr-Chieti già ufficializzata per martedì alle 21, ancora da stabilire Amadori-Ancona e Ozzano-Rekico).