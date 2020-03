Basket A2, il derby Unieuro-Naturelle si gioca

FORLI’ – Questo pomeriggio alle ore 18 si giocherà regolarmente, ma a porte chiuse (diretta su TeleRomagna), il derby Unieuro Forlì-Naturelle Imola. Ma tutte le partite di A2 (tra cui Montegranaro-Ravenna di domani sera) e di B di basket (Rbr Rimini doveva giocare martedì, Amadori Cesena e Rekico Faenza mercoledì) da domani in poi saranno rinviate a data da destinarsi causa emergenza Covid-19. Lo ha appena ufficializzato la Lega Pallacanestro con il seguente comunicato

“A seguito del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri firmato nella notte scorsa, a conseguenza delle disposizioni in esso contenute, Lega Nazionale Pallacanestro, ribadendo quanto già era stato richiesto nella giornata di venerdì, ed in accordo con Settore Agonistico FIP, rende noto quanto segue: Le gare in calendario nella giornata di oggi e che coinvolgono Società che svolgono attività nelle zone rosse, o che prevedono la presenza di squadre avversarie che provengono da zone rosse, vanno intese come annullate; Le gare in calendario nella giornata di oggi e che coinvolgono Società non residenti nelle zone rosse, e che prevedono la presenza di squadre che non provengono da zone rosse, restano confermate in calendario, con disputa a porte chiuse; Nel caso in cui sussistano problematiche legate al settore arbitrale, il Cia valuterà possibilità di sostituzioni sulle designazioni già operate; Qualora, per partite regolarmente in calendario, dovessero emergere fatti nuovi legati alla stessa emergenza in atto, le Società, previo accordo tra loro, possono farne comunicazione urgente a Settore Agonistico FIP, e per conoscenza a Lega Nazionale Pallacanestro, per provvedere ad ulteriori sospensioni di gare. Da domani i campionati di Serie A2 e Serie B vanno intesi come sospesi, fino a data da destinarsi”.