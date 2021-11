Basket A2, chi partecipa alla Maratona di Ravenna ha il biglietto scontato per l’OraSì

Una promozione speciale che unisce la pallacanestro alla corsa: domenica 14 novembre, al mattino si corre la Hoka Maratona di Ravenna Città d’Arte per le vie della città e alle 18 è in programma la partita tra OraSì e Chieti al Pala De André. Tutti i partecipanti alla manifestazione sulle tre distanze (42 chilometri, 21 chilometri e 10 chilometri) che si presenteranno ai botteghini muniti di pettorale avranno diritto ad un biglietto scontato al prezzo speciale di 10 euro. Iscrizioni alla corsa: https://www.maratonadiravenna.com/wp/

Prevendita biglietti



Attiva la prevendita dei biglietti per la partita su vivaticket.com (con diritti di prevendita) e in sede Basket Ravenna (viale della Lirica, 21). Costo biglietti. Poltrona centrale: 22 euro.

Gradinata intero: 17 euro. Gradinata ridotto: 12 euro. Ingresso gratuito per i bambini nati dal 1 gennaio 2016.

Orari prevendita in sede: martedì 9-12.30, mercoledì 9-12.30, giovedì 9-12.30 e 17-19, venerdì 9-13, sabato 11-13.