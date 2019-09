Basket A2, che bella Unieuro nel test con Cento

Prestazione convincente al Pala Galassi per l'Unieuro Forlì, che regola in scioltezza in amichevole 75-58 la Tramec Cento (serie B). Ancora senza Ndoja, i ragazzi di coach Dell'Agnello hanno messo in mostra progressi confortanti. Top scorer l'ottimo Benvenuti con 22 punti, poi 17 per Marini e 8 per Watson.

Il commento di coach Dell’Agnello a fine partita. “Abbiamo fatto un inizio di partita fin troppo da amichevole, anche se è vero che ieri e oggi abbiamo caricato tanto in allenamento. Mi è piaciuto però quello che abbiamo fatto dopo il primo quarto, che ci ha permesso di controllare la partita contro una squadra, sì di serie B, ma tra le più competitive”.