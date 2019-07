Basket A2, c'è Valentini per l'Andrea Costa

Un nuovo tassello per la rosa dell'Andrea Costa Imola. La società biancorossa ha comunicato di aver raggiunto un accordo con

Luca Valentini. Playmaker classe 1997, Valentini (la foto è di

Luca Finessi - Oleggio Basket) ha trascorso l’ultima stagione a Oleggio, in Serie B, con cui ha conquistato i Playoff da autentico trascinatore e protagonista.

Arriva a Imola con la volontà di giocarsi le sue chance in Serie A2,

dove aveva in realtà già esordito con la maglia di Casale Monferrato

nell’allora Legadue 2012/2013,all’età di 15 anni.



Prodotto del settore giovanile di Casale Monferrato, dove gioca fino al

2016 anche con minutaggi importanti per la A2 nonostante la giovanissima

età, Valentini si trasferisce poi a Desio, in Serie B, alla prima vera

esperienza fuori casa. La stagione successiva prende confidenza con la

Romagna, vestendo la casacca di Lugo, sempre in B, per poi passare a

Oleggio dove fa esplodere tutto il suo talento da regista (stagione

chiusa con 10.6 punti, 5.4 rimbalzi e 3.4 assist, in 30.7 minuti di

utilizzo).

Poi la chiamata dell’Andrea Costa, che gli ha proposto di giocare al

fianco di un veterano come Robert Fultz: insieme, formeranno la coppia

dei playmaker del roster 2019/2020.

Coach Emanuele Di Paolantonio ha le idee chiare in merito all’ingaggio

del 22enne: “Abbiamo scelto di completare il pacchetto dei playmaker con

Luca, che, nonostante la giovane età, ha già diversi campionati da

protagonista alle spalle. Riteniamo possa integrarsi molto bene in regia

con Robert, portando un grande contributo in termini di intensità ed

energia, oltre che nella costruzione di gioco.”

Prima parole da biancorosso per Valentini: “Sono molto contento

dell’offerta che mi è stata fatta e non vedo l'ora di iniziare.

Conosco

già molto bene la zona, dove in passato ho avuto la possibilità di

giocare per un anno (Lugo, ndr), e posso dire di essermi trovato

benissimo. Sono pronto a lavorare duramente, mettendomi a completa

disposizione del coach e del suo staff, così da raggiungere insieme gli

obiettivi prefissati”.