Basket A2, campagna abbonamenti dell’Unieuro sempre aperta

La campagna abbonamenti dell’Unieuro andrà avanti fino alla fine del girone di andata. La società biancorossa ha comunicato che è ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento per le gare casalinghe della stagione 2019/2020, con una tariffa che sarà proporzionale rispetto al numero delle partite che si giocheranno all’Unieuro Arena al momento della sottoscrizione. Per fare l’abbonamento bisogna recarsi in sede (Viale Corridoni 10, Forlì) negli orari di apertura (lunedì-venerdì 9.00-12.30 e 15.00-19.00). Per qualsiasi informazione: info@pallacanestroforli2015.it o chiamare in orari di ufficio il numero 0543 1753333.