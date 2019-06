Basket A2, Benvenuti approda all'Unieuro

La notizia era ormai certa e ieri è arrivata l'ufficialità. Lorenzo Benvenuti è un nuovo giocatore dell'Unieuro e con la società forlivese ha trovato un accordo per i prossimi due anni. Il centro livornese è reduce da un’ottima stagione con la maglia di Bergamo agli ordini di coach Dell’Agnello. 24 anni e 207 cm di altezza per 104 kg, Benvenuti ha viaggiato nell’ultimo campionato a 10.9 punti di media con 3.2 rimbalzi. "Il coach mi ha chiesto di seguirlo in una piazza che ha uno spessore riconosciuto, calda e storica, con una società solida e obiettivi ambiziosi - commenta -. Il mio obiettivo è continuare nel processo di miglioramento, dando continuità con il lavoro svolto a Bergamo.

Non si finisce mai di imparare”.