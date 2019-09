Variazione di data per i biancorossi. La Pallacanestro 2.015 ha annunciato che la gara Orzinuovi-Unieuro, valida per la seconda giornata del campionato di A2, si giocherà sabato 12 ottobre alle 20.30 al PalaGeorge di Montichiari e non domenica 13 alle 18 come inizialmente previsto.

