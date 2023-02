Basket A1 donne, Schio scende a Faenza. E lascia in dono Sierra Campisano

Ai confini della realtà. Stasera al Bubani (ore 20.30) arriva la capolista Schio: non proprio il cliente ideale per una E-Work chiamata a consolidare il nono posto, quello della salvezza diretta con vista sui play-off. Le arancioni però porteranno in dote alla squadra faentina Sierra Campisano, lunga di 1,90, classe ’97, nativa di San Diego, con un passato nelle Chicago Sky e in Ungheria. La mancata convocazione con la nazionale di Lino Lardo le ha aperto le porte alla Romagna. «Si allena con noi da agosto – spiega il digì veneto De Angelis – e adesso ha bisogno di tornare a giocare tante partite. Tra le molte squadre interessate, lei ha scelto Faenza, con cui terminerà la stagione».

Campisano, che ha appena ottenuto il passaporto italiano, potrà giocare come comunitaria. Sarà dunque la sostituta di Niedzwiedzka e si aggregherà alle nuove compagne alla fine della prossima settimana.

L’impresa di battere le campionesse d’Italia è riuscita solo alla Segafredo Bologna di “Salpo” Ticchi, l’obiettivo delle faentine è giocarsela al meglio delle proprie possibilità. «Sappiamo tutti che squadra è Schio – esclama coach Simona Ballardini, grande ex di turno – copertissima in ogni ruolo, non ha punti deboli. Alle mie ragazze non chiedo miracoli, ma aggressività mentale. Giocando con coraggio, intensità e forza, nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa di interessante. Delle avversarie dobbiamo avere sempre il massimo rispetto e mai paura».

Ballardini insiste sul concetto di coraggio. «Purtroppo, un po’ ci manca e anche per questo non riusciamo a rendere secondo le nostre potenzialità. Spesso l’intensità agonistica è più decisiva delle qualità tecniche».

In attesa di Campisano, la voglia di scordare Campobasso è tanta, ma per la E-Work le partite da vincere saranno altre. Il Famila è reduce dalla bruciante sconfitta di Eurolega in Turchia, che ha complicato ma non compromesso le ambizioni europee delle arancioni. A guardare la rosa di coach Dikaioulakos vengono i brividi: Crippa, Mabrey, Verona, Mestdagh e Sottana esterne, Howard, Bestagno e Keys ali grandi, Ndour Gueye e Zahui pivot.

Infine, dopo la pausa per gli impegni della nazionale in Lussemburgo e Svizzera (Policari riserva a disposizione), sabato 18 la E-Work giocherà nuovamente in casa contro Sassari