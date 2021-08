Basket A1 donne, ecco il precampionato della E-Work Faenza

La E-Work Faenza ha già fissato il programma degli impegni pre-campionato. La formazione bianconera disputerà la sua prima amichevole mercoledì 8 settembre al Palasport di Castenaso contro Broni (ore 19.30) altro club di A1. La prima al PalaBubani è prevista per sabato 11 settembre alle ore 19 contro la Reyer Venezia campione d’Italia. Quindi mercoledì 15 settembre viaggio in Veneto per affrontare un altro team di A1, la Lupe al Palasport di San Martino dei Lupari (ore 18). Sabato 18 si torna al PalaBubani per sfidare alle ore 18.30 Empoli, squadra che poi le manfrede affronteranno anche in campionato. Infine, sabato 25 e domenica 26 settembre ci sarà il Torneo di Crema, in cui oltre alla E-Work Faenza saranno impegnate Geas Sesto San Giovanni, Crema e Castelnuovo Scrivia.