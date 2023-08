Baseball A play-off, San Marino contro Grosseto in semifinale

Definito il quadro delle semifinali play-off. Big Mat Grosseto è la quarta formazione qualificata per le semifinali scudetto. La bella favola della formazione toscana, all’esordio nei playoff, è proseguita grazie alla vittoria (5-0 il risultato) in gara5 dei quarti di finale sul diamante dell’Hotsand Macerata. Un successo maturato al termine di una partita perfetta per i ragazzi di Stefano Cappuccini, che hanno fatto registrare un chiaro dominio offensivo (8 valide a 2) e hanno saputo sfruttare ogni concessione dei padroni di casa, arrivati a questa serie con i favori del pronostico. Il Big Mat, la quarta formazione del girone G a proseguire il cammino, ha potuto contare sulle valide decisive di Diaz (3/4) e Scull (2/4), ma anche sull’apporto di Faria, Artitzu e Garcia Del Toro (tre vittorie nella serie) che hanno tenuto a secco le potenti mazze marchigiane, che possono recriminare solo per aver lasciato qualche corridore di troppo sulle basi. I grossetani sfideranno da giovedì prossimo il San Marino campione d’Italia.

Il programma delle semifinali: (24, 25, 28, 29; ev. 30 agosto, 1, 2 settembre): San Marino-Big Mat Grosseto, UnipolSai Bologna-Parmaclima. Gare 1, 2, 6, 7 in casa di San Marino e Bologna.