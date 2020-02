Del Barba e Succi al Mentore di Santa Sofia

SANTA SOFIA. Sabato 15 febbraio alle ore 21.00 al Teatro Mentore di Santa Sofia si terrà l’ultimo appuntamento della stagione musicale, curata da Elena Indellicati e Vanni Crociani dell’Associazione Musicale “C. Roveroni”. Un viaggio tra le sette note iniziato a novembre con Emilia Romagna Jazz Orchestra, proseguito con la “Musica Nuda” di Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, seguito da Michele Francesconi Trio e che si conclude ora con Oscar Del Barba Trio ed Achille Succi, impegnati in un “Re – reading Giuseppe Verdi”. Oscar Del Barba, fondatore e compositore del gruppo, si immerge in uno stile di scrittura basato su materiale tematico di arie e passi d’opera di Giuseppe Verdi, stilisticamente “in bilico” tra jazz e progressive. Ospite d’eccezione, Achille Succi al sax alto, clarinetto, clarinetto basso. Succi, nato a Modena nel 1971, è uno dei talenti più interessanti nel panorama dei musicisti italiani. Per i non abbonati, ingresso 15 euro (ridotto 12 euro per over 65 e under 27; ridotto 10 euro per gli iscritti alla Scuola di Musica “Roveroni”). Info e prenotazioni: teatromentore@gmail.com; 349 9503847.