“Ballando con le stelle” fa tappa a Rimini

RIMINI. Quest’anno il 30 novembre e il 1 dicembre, poco prima della finalissima, il tour di Ballando con le stelle farà tappa a Rimini, al Centro Commerciale Le Befane (Via Caduti di Nassiriya, 20). Dopo il successo delle ultime stagioni riparte, per il quinto anno, l’avventura di Milly Carlucci e della sua squadra. Insieme alla regina del ballo in tv, anche Carolyn Smith e i maestri di Ballando con le stelle. Sei tappe, dodici appuntamenti dedicati ai ballerini di tutti gli stili e di tutte le età, con la passione per il ballo nel cuore. Prima tappa il 2 novembre Altamura e si termina il 15 dicembre a Roma passando per Marcianise, Reggio Calabria, Rimini appunto e Milano. I selezionati avranno occasione di esibirsi nella “finestra” pomeridiana prevista su Rai1, dove verranno giudicati e selezionati dalla giuria composta da Carolyn Smith, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Otto di loro parteciperanno al torneo “Ballando con te” in diretta il sabato sera. Per tutti gli altri talentuosi ballerini ci saranno varie occasioni di visibilità. Quest’anno inoltre, Milly Carlucci regala a questi giovani ballerini l’occasione di essere valutati per diventare uno dei nuovi maestri di Ballando con le stelle 2020. Per poter partecipare all’evento è necessario leggere attentamente il regolamento: sul sito ufficiale di Ballando on the road (ballandoontheroad.com) e registrarsi compilando l’apposito form. Una volta registrati, si riceverà una email di conferma da stampare (o conservare sul proprio smartphone) e portare con sé il giorno dell’evento.