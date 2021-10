Bagno di Romagna: 68enne muore durante un’escursione in mountain bike

Un uomo di 68 anni, D.C. residente a Viareggio, è morto durante una gita in mountain bike in località Casanova dell’Alpe, comune di Bagno di Romagna, precipitando per una ventina di metri in una scarpata. Le cause sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri dipendenti dalla Compagnia di Cesena. Sul posto per i soccorsi stanno intervenendo gli uomini del soccorso Alpino ed i vigili del fuoco arrivati da Bagno di Romagna e Civitella.