Bagnara, meeting di auto e moto d’epoca

Sono attesi centinaia di veicoli di pregio in arrivo da tutta Italia al tradizionale raduno di auto e moto d’epoca di Bagnara di Romagna, in programma domani in concomitanza con la “Festa del pubblico voto”, a partire dalle 7.30 attorno alla Rocca Sforzesca. La 35ª edizione del meeting è organizzata dal motoclub “Caterina Sforza” in collaborazione con il “Club storico faentino”, con il patrocinio del Comune.



«Si tratta di una kermesse resa possibile dall’impegno di tanti volontari, sempre molto frequentata sia dai possessori di cimeli storici motorizzati, provenienti da ogni parte del Paese, sia dai numerosi appassionati, tra i quali una significativa ed interessata presenza di giovani – spiega il presidente del “Caterina Sforza”, Bruno Ballardini –. L’iniziativa è dedicata in particolare a tutti i nostri soci scomparsi, che nel tempo si sono impegnati attivamente nell’allestire il raduno».

Attesi mezzi di notevole prestigio, soprattutto per il livello qualitativo, con esemplari difficilmente presenti in altre analoghe manifestazioni.



Nel 2019, ultimo raduno svoltosi prima della pandemia, tra i 192 veicoli presentati (82 auto e 110 moto), facevano risalto una Morgan del 1936, diverse Fiat 500 e 850 (anche spider, Spring Siata, Giannini e Bertone), 1500 spider, anni 70, Alfa Giulietta Spider anni 60, Fulvia e Flaminia coupè, Porsche 911, 356, 914, Mini minor.

Non da meno le due ruote di varie cilindrate e marche (Harley Davidson, Triumph, Bmw, Guzzi, Aermacchi, Gilera, Rumi, Benelli, Ducati, Norton, Dkw, Nsu, Mv).

Alle 10 , terminate le iscrizioni, partirà il giro turistico nei paesi limitrofi con sosta per un ristoro a Sasso Morelli.

Alle 13, dopo il rientro a Bagnara di Romagna, pranzo “Da Guido”. A seguire, dalle 15, le premiazioni e la lotteria gratuita per i partecipanti, con la presenza del sindaco Riccardo Francone.



«È una manifestazione pregevole, che metterà in vetrina stupendi mezzi motorizzati d’epoca, conservati e curati in ogni dettaglio – afferma lo stesso primo cittadino –. Il raduno di Bagnara quest’anno, finalmente, riprenderà a pieno ritmo e riaccenderà i motori per i tantissimi appassionati. Un appuntamento imprescindibile e seguitissimo, un’opportunità per rinverdire le tradizioni non solo di Bagnara di Romagna, bensì di tutta la provincia di Ravenna e dell’intera Emilia Romagna, trattandosi di un evento frequentato da proprietari di cimeli storici provenienti anche da zone parecchio distanti».