Un’auto ancora intrappolata nel fango a ricordo delle ferite dell’alluvione di metà settembre, l’ordine di evacuazione e i lavori febbrili per rafforzare l’argine del Lamone. Traversara in queste ore è un paese praticamente deserto che trattiene il fiato aspettando la sera. Il Palasport di Bagnacavallo è stato attrezzato per ospitare gli sfollati che non hanno un appoggio da parenti e amici. Al momento al Palasport ci sono 3 persone e da qui a sera ne sono attese una ventina.