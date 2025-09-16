“Traversara un anno dopo”: venerdì 19 settembre un’iniziativa per non dimenticare l’alluvione del 2024

L’iniziativa prenderà il via alle 17.30 con una biciclettata autogestita fino alla “rotta del Muraglione” a Boncellino, con partenza e ritorno presso il Bar di Dante a Traversara.Alle 18.30 ci si ritroverà in piazza don Modanesi per i saluti del sindaco Matteo Giacomoni e della presidente del Consiglio di Zona di Traversara Luisa Babini. La serata proseguirà con letture a cura del gruppo di lettura della Biblioteca comunale Taroni e l’accompagnamento musicale degli Amici della Musica. In chiusura ci sarà una poesia scritta e recitata dalla traversarese Ilaria Baruzzi. Durante l’evento, l’associazione Traversara in Fiore curerà un punto ristoro.