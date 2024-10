Traversara, riapre il cimitero dopo l’alluvione

Riapre il cimitero di Traversara. Lo annuncia il Comune di Bagnacavallo: “Individuato dall’Amministrazione comunale fra gli interventi prioritari da realizzare dopo l’alluvione di settembre, è stato riaperto in vista della festività dei santi e della commemorazione dei defunti il cimitero di Traversara. Per permettere la fruizione dell’area in sicurezza si è provveduto alla pulizia dal fango e alla sistemazione degli stradelli interni, all’espurgo della linea fognaria, alla verifica e sistemazione dell’impianto elettrico e all’eliminazione dell’acqua in eccesso in alcune decine di tombe. I lavori sono stati diretti dall’Area Tecnica del Comune”.