Traversara, partite le demolizioni delle case della zona rossa - Gallery

A Traversara di Bagnacavallo hanno preso il via le demolizioni degli immobili della zona rossa dichiarati inagibili. Sono simboli loro malgrado della rovinosa alluvione del 18 e 19 settembre 2024, con la rottura dell’argine del Lamone a creare nuovamente danni e sconforto tra i residenti. Il termine massimo per la demolizione è stimato in 180 giorni, con una demolizione a settimana per le 12 case che andranno abbattute.

Le operazioni si svolgono con a corredo l’amarezza del comitato degli alluvionati. “Per alcuni - riporta la nota del Comitato progetto futuro sicuro Traversara - è un mero cantiere di risagomatura geometrica; per i cittadini rappresenta la cancellazione permanente di pezzi di vita e di storie personali . Coloro i quali si trovano costretti a vivere la violenza psicofisica di tali eventi rimangono oggi tragicamente incompresi dalle logiche della burocrazia d’ufficio. Le fondazioni, i muri e i tetti distrutti non erano semplici strutture edilizie, bensì i custodi di esistenze semplici, ricche di ricordi e di vite vissute. Nel momento in cui lo Stato abdica al proprio compito primario di difesa del suolo, quelle radici vengono strappate per sempre, recidendo in modo irreversibile gli stessi legami biologici e sociali che stringevano la famiglia alla propria terra d’origine”.