“Traversara, ecco i detriti dopo mezza giornata di pioggia”: il filmato del Comitato Alluvionati VIDEO

“Questo video ci mostra in che condizioni stanno lavorando gli operatori della Ditta Mariani impegnati nell’attività di rimozione dei detriti ammassati nell’alveo del Fiume Lamone dopo la pienotta del 28 gennaio”. Le immagini sulla pagina Facebook del Comitato Alluvionati Villanova è eloquente: “Se gli argini sono accessibili per loro, a neanche 24 ore dalla piena, perché non possono esserlo anche per le Aziende incaricate a suo tempo delle stesse attività? Il tempo corre veloce e noi siamo ancora qui a rimuovere detriti provenienti dalla collina e dopo solo mezza giornata di pioggia”.