Omaggio a Ivano Marescotti pittore: da domenica 23 marzo la mostra a Villanova

Domenica 23 marzo, l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo, in collaborazione con il Circolo Arci Casablanca, il Consiglio di Zona di Villanova e il Podere Pantaleone di Bagnacavallo, dedicherà un evento speciale in ricordo di Ivano Marescotti.

«Ivano, attore, regista e molto altro, è stato un personaggio che ha contribuito, con poliedrico talento artistico – osservano gli organizzatori – a valorizzare la nostra terra, raccontandoci nel suo modo unico la vita villanovese del passato e i ricordi della sua infanzia e della sua famiglia.»

La giornata avrà inizio alle 10.30, presso l’Oasi Podere Pantaleone, con l’inaugurazione di una panchina a lui dedicata.

Alle 11.30, presso l’Ecomuseo delle Erbe Palustri, verrà invece aperta la mostra “Artèsta e cumigiant – Artista e attore” in cui, per la prima volta, verranno esposte opere dipinte dallo stesso Marescotti, evidenziando il suo lato inedito di pittore. In esposizione ci saranno dieci quadri, in genere tecniche miste e matite su carta degli anni Settanta, tra cui un sorprendente autoritratto.

La mostra comprenderà anche una sezione fotografica con immagini dall’archivio personale che ne documentano la vita e la carriera professionale accanto ai più grandi attori del cinema italiano.

A ingresso gratuito, la mostra sarà visitabile fino alla fine di agosto negli orari di apertura dell’Ecomuseo: dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13, il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; chiusa il lunedì.

Il programma della giornata si concluderà con una “magnêda rumagnôla”, un pranzo romagnolo, presso la Locanda dell’Allegra Mutanda, la sala conviviale dell’Ecomuseo.

L’Ecomuseo è in via Ungaretti 1 a Villanova, il Pantaleone lungo la via omonima, laterale di via Stradello a Bagnacavallo.