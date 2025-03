Occhi puntati sugli argini del Lamone: giovedì un incontro con i cittadini a Villanova di Bagnacavallo

Ansie e paure, rabbia, proteste e segnalazioni. Sono i sentimenti che animano chi vive lungo il corso del Lamone, alle prese in questi giorni con i lavori di consolidamento degli argini crepati dopo l’ultima piena. L’occasione per esternarle pubblicamente per l’incontro pubblico indetto per giovedì prossimo a Villanova di Bagnacavallo, dove alle 20.45 presso la Sala Azzurra di piazza Lieto Pezzi 3 accoglierà rappresentanti della Regione per informare i cittadini sui lavori in corso in questi giorni.

Gli interventi urgenti

La Regione Emilia-Romagna, insieme ai Comuni di Ravenna, Bagnacavallo e Russi, ha messo in campo numerose risorse con interventi su tutte le fessurazioni, a partire prioritariamente da quelle di maggiore entità. Si tratta di interventi urgenti di impermeabilizzazione con miscela (tipo bentonitico) per evitare infiltrazioni e attività di telonatura con lo scopo di rallentare l’eventuale saturazione/filtrazione in caso di piene del fiume il cui livello idrometrico vada ad interessare direttamente il corpo arginale. Nel frattempo, l’Agenzia regionale di Protezione civile sta predisponendo un piano specifico collegato al sistema di allertamento e alla rete dei sensori di Arpae. Fino a quando l’intervento strutturale sull’argine non sarà completato, sarà vietato l’accesso alle aree interessate. Le recenti verifiche hanno confermato la complessità degli interventi strutturali necessari per mettere in sicurezza l’argine, resi ancora più difficili dalla geometria delle arginature e dalla presenza di un fitto tessuto urbano nelle vicinanze.

Chieste più risorse