La Regione Emilia-Romagna lancia un rinnovamento della propria rete di idrometri, strumenti per monitorare in tempo reale il livello dell’acqua dei fiumi, centrali nella strategia di riduzione del rischio idraulico dopo le alluvioni. La prima nuova stazione di monitoraggio idro-pluviometrica delle decine previste su tutte le aste fluviali del territorio è stata installata al Ponte dell’Albergone, al confine tra i comuni di Bagnacavallo e Russi, sul fiume Lamone. In uno dei tratti più colpiti dagli ultimi eventi di maltempo estremo è stata accolta una richiesta dei sindaci della zona.

L’intervento, realizzato nell’ambito delle attività di potenziamento e ammodernamento della Rete idrometeorologica regionale (Rirer) gestita da Arpae-Simc in raccordo con la Regione stessa, garantirà un presidio per la sicurezza idraulica e le attività di allertamento di Protezione civile. Al nuovo idrometro hanno fatto tappa la sottosegretaria alla Presidenza con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini, il direttore generale di Arpae, Paolo Ferrecchi, e Guido Bernardi, presidente di Cae, la società incaricata per la manutenzione della rete.

Presenti anche Matteo Giacomoni, sindaco di Bagnacavallo con delega alla Protezione civile per la Bassa Romagna, e Anna Grazia Bagnoli, vicesindaca di Russi. L’attivazione di Ponte Albergone si inserisce in una massiccia strategia di nuove installazioni di punti di monitoraggio idro-meteorologico su tutto il territorio dell’Emilia-Romagna, che nei prossimi mesi vedrà l’attivazione e l’adeguamento di numerose nuove stazioni.