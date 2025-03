“Mio nonno col badile faceva prima”. I lavori tardano e a Bagnacavallo spunta un altro striscione: “È arrivato il nonno”

Nel novembre scorso qualcuno aveva sdrammatizzato sul notevole ritardo del cantiere in via Fornazzo a Bagnacavallo, quello in cui dovrebbe essere ultimata una delle nuove rotatorie che integrano il progetto per la realizzazione del sottopasso ferroviario di via Bagnoli, arrivando ad esporre uno striscione goliardico e molto esplicito accanto a uno dei new jersey che bloccano ancora oggi la strada: “Mio nonno col badile faceva prima”. A distanza di oltre cinque mesi, l’altra notte quell’anziano citato filosoficamente si è materializzato con tanto di nuovo telone con cui rimarcare quello che è diventato un inaudito ritardo per i residenti.

Badile e bastone

E la vernice spray ancora una volta non mente: “Tranquilli, è arrivato il nonno...”. E nemmeno in versione “umarell”. Tra le mani infatti, il realistico manichino ha un badile e un bastone per sorreggersi, con i quali ha posato in due diversi punti in cui la strada è interdetta dalla recinzione del cantiere, allestito da quasi due anni e divenuto oramai l’incubo per la quindicina di famiglie che risiedono in quella campagna letteralmente ingabbiata dallo stesso. Peraltro, dopo la prima pacata e folcloristica protesta l’Amministrazione comunale aveva nuovamente sollecitato il committente e la direzione lavori per avere risposte e tempi certi.

L’impegno di Rfi

Il giorno dopo, era stata la stessa Rfi in una nota a spiegare che «erano in corso i lavori previsti nel primo stralcio della viabilità di via Fornazzo che ha reso necessario risolvere l’interferenza con una condotta Hera e aveva subito un rallentamento, nei mesi di settembre e ottobre, per effetto delle condizioni meteo particolarmente critiche». Assicurando però anche che le attività erano riprese a pieno ritmo e si sarebbero concluse entro un mese circa. E invece così non è stato.

«Non si vedono operai»

«È da oltre un mese che non si vede più nessun operaio – raccontano alcuni residenti arrabbiati – . Noi non ne possiamo davvero più di dover allungare il percorso di diversi chilometri più volte al giorno. E inoltre la strada si sta sgretolando: già in tre diversi punti si è reso necessario mettere dei cartelli e delle transenne per evitare degli incidenti». E adesso qualcuno tra loro è pronto a farsi tutelare da un legale nelle opportune sedi.

Sopralluoghi del Comune