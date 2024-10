Maltempo in Romagna, la Regione: “Traversara, Protezione civile e mezzi al lavoro per chiudere il passaggio dell’acqua” VIDEO

La Protezione civile e la ditta incaricata sono al lavoro per chiudere il passaggio dell’acqua. Lo riferisce la Regione in una nota: “È proseguito l’attento monitoraggio a Bagnacavallo, in particolare nella località di Traversara, dove i lavori di ripristino del manufatto arginale erano in via di completamento dal punto di vista della totale impermeabilizzazione, dopo quelli occorsi per riportarlo ad altezza. Durante il passaggio dell’onda di piena la sponda arginale ha retto, ma in alcuni punti si è determinata una infiltrazione dell’acqua, che ha progressivamente raggiunto terreni, strade e abitazioni vicine. Durante il passaggio dell’onda di piena la sponda arginale ha retto anche grazie al rinforzo delle palancole, ma si è generata una filtrazione d’acqua tra i massi che è risalita fino alla testa delle palancole trafilando in esterno.

La Protezione civile e la ditta incaricata sono al lavoro per chiudere il passaggio dell’acqua. Nel resto delle aree interessate dall’allerta rossa diramata ieri in Romagna, non si segnalano ulteriori criticità. La presidente facente funzioni della Regione, Irene Priolo, sta continuando a monitorare la situazione insieme alle strutture tecniche, come avvenuto durante la notte, in contatto col sindaco di Bagnacavallo e il sistema regionale di Protezione civile”.