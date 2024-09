Maltempo in Romagna, la Protezione Civile: “A Traversara la casa dei due dispersi è collassata per l’acqua” - Gallery

Confermati i due dispersi a Traversara, frazione di Bagnacavallo: la loro abitazione è “collassata a causa dell’acqua”. A fare il punto sono il capo dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, e la presidente dell’Emilia-Romagna Irene Priolo. “Il sindaco - riferisce Ciciliano- era andato fisicamente ad evacuare quella zona, abbiamo una comunicazione in questo senso del prefetto di Ravenna. Ovviamente sono in corso le ricerche”.

Pare dunque che i due dispersi non avessero accettato di lasciare la frazione, circa 500 residenti. Gli interventi a Traversara, coinvolta dalla rottura dell’argine del Lamone, sono ancora in corso, “anche perche’ la corrente non permette di intervenire con mezzi anfibi”, spiega Priolo.

Per questo sono entrati in azione gli elicotteri. Quella di Traversara “è la situazione più critica, dove si e’ rotto l’argine per la forte pressione dell’acqua”, informa Ciciliano. Particolare attenzione viene riservata anche a Lugo, sempre nel ravennate. Il numero uno della Protezione civile spiega che per l’ospedale di Lugo si sta valutando anche l’ipotesi di “spostare i pazienti e mettere ai piani più alti le tecnologie sanitarie”.