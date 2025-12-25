Maltempo in Romagna, il fiume Lamone fa paura: a Bagnacavallo disposte evacuazioni

Visto l’aumento dei livelli idrometrici del fiume Lamone che si sta registrando nelle ultime ore e alla luce del Piano speditivo in vigore per il territorio di Villanova e Glorie, il Comune di Bagnacavallo ha emesso un’ordinanza di evacuazione totale fino a 300 metri di distanza dal fiume Lamone per entrambe le frazioni. Dai 300 metri fino a 1 chilometro di distanza dal fiume Lamone c’è l’obbligo di salire ai piani alti delle proprie abitazioni. Per chi fosse impossibilitato a farlo, c’è l’obbligo di evacuazione.