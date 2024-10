Maltempo in Romagna: disposta l’evacuazione di Traversara e Borghetto

Maltempo in Romagna: disposta l’evacuazione di Traversara, Borghetto e l’area di via Muraglione a Boncellino. Così il Comune di Bagnacavallo in una nota: “Alla riunione del CCS di questa mattina è stata confermata in linea di massima l’evoluzione dell’allerta prevista per la giornata di oggi, sabato 19 ottobre. Le precipitazioni saranno diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio, principalmente nelle zone di pianura, con innalzamento dei livelli idrometrici anche nel bacino del Lamone.

In via precauzionale, siccome il passaggio delle piene è previsto per questa notte, è perciò disposta l’evacuazione totale delle zone già colpite dalle precedenti ondate di maltempo nel nostro territorio: Traversara, Borghetto e l’area di via Muraglione a Boncellino. Per chi avesse necessità di un alloggio, a partire dalle 14 sarà attivo un centro di accoglienza presso la palestra delle scuole elementari di Bagnacavallo, con ingresso da via Cavour. Sarà disponibile un servizio di navetta per chi da Traversara avesse bisogno di raggiungere Bagnacavallo nella fascia oraria tra le 15.30 e le 17 con partenza da piazza don Modanesi”.