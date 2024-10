Maltempo in Romagna, a Bagnacavallo la Protezione Civile è pronta a supportare la popolazione

Il Centro Operativo Comunale di Bagnacavallo, in costante raccordo con la Prefettura e l’Agenzia Regionale di Protezione Civile, sta monitorando la situazione e seguendo lo sviluppo dei fenomeni meteorologici, che prevede importanti precipitazioni questo pomeriggio con conseguente possibile innalzamento del livello dei fiumi, che dovrebbe assestarsi su soglia 2.

“I volontari del gruppo comunale di Protezione Civile - informa il Comune - sono sul campo per supportare la popolazione delle zone colpite dall’alluvione del 19 settembre. Se si dovessero rendere necessarie delle evacuazioni, le ordinanze saranno emesse nel primo pomeriggio in modo da consentire alla popolazione di organizzarsi per tempo. I residenti nelle aree colpite di Traversara, Borghetto Traversara e nell’area di via Muraglione a Boncellino sono stati già preallertati con uno specifico avviso.

I sacchi di sabbia sono stati distribuiti soltanto nelle zone critiche valutate dalla Protezione Civile, non è prevista distribuzione alla popolazione di altre zone”.

Si raccomanda di iscriversi all’alert system per ricevere aggiornamenti in tempo reale:

https://registrazione.alertsystem.it/unionecomunibassaromagna

Per segnalazioni: 334 2192758