“La situazione è critica, rimanete lontani da Traversara”: l’appello del Comune di Bagnacavallo VIDEO

“Sul territorio, la situazione resta critica a Traversara dove si continua a lavorare per la chiusura dell’infiltrazione sull’argine”. Lo ribadisce il Comune di Bagnacavallo in una nota. “ Il flusso di acqua che fuoriesce, notevolmente ridotto rispetto a questa mattina, continua a essere raccolto dalla rete scolante. Non si sono al momento verificati allagamenti a valle, nelle zone di Villanova. Continuano a essere in vigore le ordinanze di evacuazione, quindi si invita a restare lontani dalla zona di Traversara, dove non sono previste attività di servizio per il volontariato. Gli unici autorizzati a operare sono la Protezione civile regionale, il Gruppo comunale di Bagnacavallo, il Consorzio di Bonifica della Romagna occidentale, Hera e le ditte incaricate per i vari ripristini”.