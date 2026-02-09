La caserma dei Carabinieri di Traversara riapre dopo l’alluvione VIDEO

Un giorno importante e ricco di significato per tutta la comunità di Traversara, uno dei simboli della Romagna ferita dall’alluvione. Da oggi torna pienamente operativa la caserma dei Carabinieri. Dopo sedici mesi di operatività garantita attraverso numerosi servizi perlustrativi, i Carabinieri della Stazione di Traversara possono tornare nella loro sede, completamente ristrutturata e messa in sicurezza. La Caserma, che aveva subito danni ingenti a causa del fango e delle infiltrazioni, tornerà a essere il punto di riferimento della comunità. Un segnale importante di rinascita per un territorio così duramente ferito.