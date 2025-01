Incidente mortale in autostrada a Cesena, chi era l’operaio travolto: lascia compagna e due figli

Si chiamava Luca Guerrini il 51enne morto nel pomeriggio di venerdì 10 gennaio 2025 sulla A14 tra i caselli di Cesena e Valle del Rubicone, travolto da un camion mentre insieme ad altri operai sistemava un guardrail danneggiato da un precedente incidente. L’uomo lascia due bimbi piccoli e la compagna, con i quali viveva da circa una decina di anni a Lugo. In città era conosciuto per avere gestito alcuni anni fa il distributore di carburante nei pressi del Divino Caffè. Questo prima di iniziare a lavorare come operaio impiegato in un società specializzata in cantieri stradali. Il 51enne era cresciuto però a Bagnacavallo. Figlio unico, i genitori avevano un’edicola.