Incidente mortale di Bagnacavallo, chi era il 40enne meccanico scomparso

Si chiamava Ahmed Mazouzi, aveva 40 anni, era marocchino, abitava a Fusignano e lavorava come meccanico l’uomo morto nell’incidente stradale verificatosi nel tardo pomeriggio di sabato a Bagnacavallo.

Il sinistro si era verificato attorno alle 18.30 poco fuori l’abitato di Bagnacavallo, a 50 metri dall’ingresso della rotonda che porta verso l’autostrada, lungo via Destra Naviglio, nel tratto che prende il nome di via Sinistra Canale Superiore.

Alla guida di una Yamaha 600 di grossa cilindrata, Mazouzi stava viaggiando in direzione della cittadina quando pare abbia tamponato una Bmw serie 1, condotta da un 49enne ravennate, che probabilmente era ferma in fila prima della rotatoria. Il violento impatto con la parte posteriore sinistra della vettura ha portato la moto a spezzarsi all’altezza della forcella, finendo poi contro il vicino guardrail. In seguito allo scontro, il motociclista è stato sbalzato dalla sella e in seguito è caduto a una decina di metri dal luogo dell’impatto.

Nella carambola pare che abbia anche urtato una Nissan Qashqai che marciava nella corsia apposta in direzione Faenza.

Scattato l’allarme alla centrale del 118, sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari a bordo di un’ambulanza e di un’auto medicalizzata.

Per diversi minuti il personale sanitario ha provato a rianimare l’uomo, ma invano.

E’ invece risultato illeso l’automobilista.

Sul posto, per ricostruire la dinamica, sono intervenuti gli agenti del Nucleo Infortunistica della Polizia locale della Bassa Romagna. La strada è rimasta chiusa alla circolazione per diverse ore, il tempo necessario a consentire l’intervento dei sanitari, a effettuare i rilievi e a rimuovere la sede stradale dai mezzi coinvolti nel sinistro.