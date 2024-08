Incidente a Villanova di Bagnacavallo: si ribalta con l’auto in un campo, donna 54enne in gravi condizioni

Un grave incidente stradale oggi pomeriggio verso le 14.20 a Villanova di Bagnacavallo in via Aguta Superiore. Nel pieno di una strada di campagna, madre e figlia a bordo di una Ford percorrevano la via verso Villa Prati, quando a ridosso di una curva l’auto (guidata dalla madre) è finta in un campo, ribaltandosi più volte. La donna 54enne è rimasta incastrata nell’abitacolo (sempre cosciente) e i Vigili del Fuoco hanno dovuto aprire il tetto dell’auto per liberarla. La donna ha riportato un serio trauma lombare ed è stata trasportata con il codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. Praticamente illesa la ragazza 22enne, le cui condizioni non destano preoccupazioni. Sul posto oltre ai sanitari del 1118 e i Vigili del Fuoco, anche la municipale della Bassa Romagna per i rilievi.