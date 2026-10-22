Inchiesta sull’alluvione di Boncellino e Traversara: cittadini e Comitati parte civile

Una quarantina di privati cittadini, oltre ai comitati degli alluvionati di Traversara e Villanova e al Codacons, sotto la cui tutela sono riunite a loro volta altri residenti: queste le parti civili ammesse ieri dal gup Andrea Galanti al processo per le alluvioni che tra maggio 2023 e settembre 2024 hanno colpito Traversara e Boncellino, nel Comune di Bagnacavallo. Non pervenuta, invece, l’avvocatura dello Stato, nonostante le dichiarazioni rilasciate a suo tempo da diversi esponenti di Fratelli d’Italia e dell’attuale maggioranza parlamentare, che invocavano la costituzione di parte civile anche per il governo.