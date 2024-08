Il laboratorio della cocaina scoperto a Bagnacavallo, il sindaco di Ravenna De Pascale: “Complimenti alla Guardia di Finanza”

Laboratorio della cocaina scoperto a Bagnacavallo: il sindaco di Ravenna Michele de Pascale in una nota ringrazia la Guardia di Finanza: “Voglio esprimere i miei complimenti e sentimenti di riconoscenza alla Guardia di Finanza di Ravenna per l’operazione che ha portato al sequestro nel territorio ravennate di un laboratorio per il taglio e il confezionamento della cocaina, e all’arresto dei due uomini implicati. Un plauso alla capacità e professionalità degli uomini e le donne del corpo della Guardia di finanza per l’importante ed efficace intervento a contrasto dello spaccio di stupefacenti e a tutela della sicurezza del nostro territorio”.