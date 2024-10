Ecco l’infiltrazione dell’argine. Traversara è di nuovo sott’acqua, la rabbia degli abitanti: “Una vergogna” VIDEO

Nella foto di Massimo Fiorentini la nuova infiltrazione attraverso i massi dell’argine del Lamone a Traversara, con l’acqua che ha di nuovo invaso un paese sfibrato dal maltempo e dall’incuria in queste ultime settimane. Nel paese si percepisce la rabbia degli abitanti. “E’ una vergogna - si sfoga un residente - vista l’emergenza, non si poteva lavorare anche di notte e nel fine settimana?”. Uno scenario terribile tra le case, dove in mezzo ai danni domina lo sconforto della gente.

Fervono i lavori per ripristinare al più presto l’argine e per fortuna il meteo è in miglioramento. In queste ore il livello del fiume si sta lentamente abbassando. L’acqua proveniente dalla falla sull’argine a Traversara continua a trafilare nei campi attraverso la zona rossa, fino a scolare nel fosso Barbavera. Si continua a lavorare anche sul cantiere della rotta, per ridurla. Sono sul campo i tecnici del Comune, la Protezione Civile e il Consorzio di Bonifica della Romagna occidentale.