De Pascale a Traversara: incontro pubblico mercoledì 15 gennaio

Raccogliendo la richiesta di una frazione colpita duramente dalle alluvioni, mercoledì 15 gennaio il sindaco di Bagnacavallo Matteo Giacomoni e il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale saranno a Traversara per un incontro pubblico con i cittadini. L’incontro si terrà alle 18.30 al Bar Dante per parlare di sicurezza dell'intero territorio, del fiume Lamone, di tempi e modi per provvedere alla pulizia interna del fiume, con i cittadini che chiederanno notizie certe sulla ricostruzione in tempi il più possibile brevi.