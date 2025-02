Da Bagnacavallo a Ravenna, comincia Piazza Universale, seminario sul Risorgimento

BAGNACAVALLO. Comincia domani a Bagnacavallo, Piazza Universale: il seminario 2025 sarà dedicato a Risorgimento e Risorgimenti in Emilia-Romagna. Una dozzina di giovani studiosi (laureandi, dottorandi, ricercatori e docenti), guidati dai quattro direttori scientifici, rifletteranno, in un quadro interdisciplinare, sul contributo che il territorio ha dato prima ai movimenti carbonari e mazziniani. Come di consueto, oltre al vero e proprio seminario di studi, la “Piazza Universale” dedicherà attenzione al confronto con le scuole superiori del territorio (in particolare i licei di Lugo e Faenza) con un dialogo, preparato insieme agli insegnanti, nell’incontro con gli studenti di giovedì (alle 15.30 - Sala di Palazzo Vecchio a Bagnacavallo). Introdurrà i lavori il sindaco di Bagnacavallo Matteo Giacomoni. Nell’occasione, Antonio Patuelli, presidente della Cassa di Ravenna, si soffermerà sulla figura di Luigi Carlo Farini (medico e patriota, presidente del Consiglio dei Ministri del Regno d’Italia tra il 1862 e il 1863) e sul contributo della Romagna al Risorgimento, oggi documentato anche attraverso il Museo Byron e del Risorgimento di Palazzo Guiccioli di Ravenna. Venerdì 7 il seminario si sposterà a Ravenna, prima nella sala multimediale degli antichi Chiostri francescani (Fondazione Cassa di Risparmio), soffermandosi sulla Profezia di Dante di lord Byron, poi a Palazzo Guiccioli, dove uno dei curatori dell’allestimento, Donatino Domini, illustrerà il Museo Byron e del Risorgimento. Sabato 8 la Piazza Universale si concluderà nella Sala consiliare di Bagnacavallo dove i partecipanti presenteranno Bilanci e nuove prospettive insieme a Caterina Corzani, vicesindaca di Bagnacavallo e a Eleonora Proni, consigliera regionale. Tutte le iniziative sono aperte al pubblico. Info: www.bagnacavallocultura.it