Controlli a Massa Lombarda e Bagnacavallo, denunce e 2 patenti ritirate

Nella serata di ieri la Polizia di Stato di Ravenna ha svolto un servizio ad Alto Impatto nelle località di Massa Lombarda e Bagnacavallo.

L’operazione, che si inserisce nella più ampia attività di pianificazione e intensificazione del controllo del territorio, si è svolta con la collaborazione delle unità cinofile della Guardia di Finanza e della Polizia Locale e Provinciale. Durante il servizio sono state sottoposte a verifiche diverse attività commerciali, alcune delle quali oggetto di precedenti segnalazioni pervenute da cittadini. In tale contesto sono state controllate circa 80 persone, di cui 27 risultate avere precedenti di polizia.

Tra i soggetti controllati, un uomo è stato denunciato per il reato previsto dall’articolo 10 bis del Testo Unico sull’Immigrazione, che persegue chi soggiorna illegalmente sul territorio nazionale.

Nel corso della serata sono stati effettuati anche posti di controllo, nell’ambito dei quali sono stati controllati almeno 20 veicoli e ritirate 2 patenti di guida per violazione del Codice della Strada.