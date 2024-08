Che belle le feste dei vicini a Bagnacavallo: il 22 e il 26 agosto gli ultimi appuntamenti - Gallery

Le ultime due Feste dei vicini dell’estate 2024 sono in programma il 22 agosto a Villa Prati, in via Abbadesse e il 26 in via della Fiera a Bagnacavallo. Occasioni ormai tradizionali nel Bagnacavallese per promuovere la vicinanza e l’incontro fra le persone, le Feste dei vicini si basano su modalità organizzative molto semplici. Per organizzarle basta infatti contattare i propri vicini di casa e mettersi d’accordo per allestire una cena o una merenda lasciando spazio alla creatività e alle abilità di ciascuno. Quest’estate hanno preso il via a Glorie presso il parco pubblico il 4 giugno per poi proseguire con decine di appuntamenti serali in strade e parchi di Bagnacavallo e delle frazioni nei tre mesi più caldi.

Le Feste dei vicini sono promosse dal Comune e dai Consigli di Zona.