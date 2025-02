Bagnacavllo, la passione per la moda e i libri in modo sostenibile

Il Comune di Bagnacavallo aderisce alla ventunesima edizione di “M’illumino di meno”, la campagna ideata dal programma Caterpillar di Rai Radio 2 e diventata Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

L’iniziativa di quest’anno è dedicata alla moda sostenibile, in contrasto con l’impatto ambientale provocato dal fenomeno del fast fashion.

Questi gli appuntamenti in programma nel territorio bagnacavallese.

Domenica 16 febbraio l’illuminazione pubblica di piazza della Libertà a Bagnacavallo resterà spenta fino alle 21.

Sempre domenica 16 febbraio, all’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova partirà alle 20 “La notte buia”, con spegnimento delle luci dell’Ecomuseo e accensione dei ceri all’etnoparco delle capanne.

Nella settimana dal 16 al 21 febbraio, la Biblioteca comunale Taroni si trasformerà in una “boutique equa, solidale e a consumo zero”. La biblioteca, in collaborazione con la Caritas di Bagnacavallo, sta allestendo nell’atrio e nelle sale studio cinque manichini, abbigliati con gli abiti forniti dal mercatino della Caritas e a tema letterario. In particolare nell’atrio della biblioteca si possono incontrare Sal Paradise, protagonista di “Sulla strada” di Kerouac con il suo parka verde e pantalone di velluto, in attesa di fare l’autostop per proseguire nella sua avventura on the road, ma è possibile anche immaginare Molly Bloom dell’“Ulisse” di Joyce grazie alla sua sottoveste di pizzo posta accanto a Petra Delicado, protagonista dell’omonima autobiografia a firma Alicia Gimenez Bartlett, in un completo a giacca di gran classe. Nelle sale studio fanno invece mostra di sé la vestaglia dell’eccentrica Zia Mame, protagonista del libro di Patrick Dennis e cappotto, guanti, cappello e scarpe della più austera (forse) signorina Else di Arthur Schnitzler.

Abiti e accessori saranno tutti acquistabili e il ricavato andrà alla Caritas cittadina.

Gli eventi sono promossi dal Comune con il Ceas Intercomunale della Bassa Romagna nell’ambito del coordinamento degli assessorati all’Ambiente dell’Unione e con la collaborazione delle associazioni del territorio.

Per informazioni:

0545 280864 - www.comune.bagnacavallo.ra.it