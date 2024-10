BagnacavHalloween: la festa delle streghe “made in Romagna”

Giovedì 31 ottobre tornerà in piazza della Libertà l’edizione 2024 di BagnacavHalloween. Alle 15 si comincerà con l’apertura di mercatini creativi e stand, poi dalle 17 ci saranno letture per bambini presso il “tunnel degli orrori” (l’Antica Galleria) a cura dell’associazione Comunicando. Alle 18 si partirà dal tunnel per fare “dolcetto o scherzetto” con premi per tutti, bambine e bambini. Dalle 19 funzionerà uno stand gastronomico con cappelletti, caldarroste, crepes e vin brulé. In programma a partire dalle 19.30 ci sono inoltre baby dance e dj set e, dalle 21, la musica dei Nomadi suonata sul palco della piazza dalla tribute band “Aironi bianchi”. La festa è promossa dall’associazione “L’isola che non c’è” con il patrocinio del Comune di Bagnacavallo.