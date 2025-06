Bagnacavallo, votano in 2mila per i Consigli di Zona. Ecco gli eletti

BAGNACAVALLO. Sono quasi duemila i cittadini del comune di Bagnacavallo che l’8 e il 9 giugno hanno votato per il rinnovo dei Consigli di Zona di Bagnacavallo, Boncellino, Glorie, Masiera, Traversara, Villa Prati e Villanova. Nel pomeriggio di martedì 10 giugno si è poi tenuto lo scrutinio: sono risultati eletti 17 donne e 30 uomini. I più giovani sono Carolina Ancarani (20 anni, Bagnacavallo) e Gabriele Ravagli (23 anni, Boncellino).

«La partecipazione della cittadinanza alla vita della nostra comunità è un momento di democrazia importante e prezioso – commentano il sindaco di Bagnacavallo Matteo Giacomoni e l’assessore al Decentramento Francesco Ravagli –. Come Giunta desideriamo perciò ringraziare tutti i candidati ai Consigli di Zona, i membri uscenti che hanno dato un fondamentale supporto, i volontari che hanno prestato servizio ai seggi, i dipendenti comunali che hanno seguito tutte le operazioni e ultimi, ma non per importanza, le cittadine e i cittadini che con il loro voto hanno reso così significativo questo momento. A tutti gli eletti va il nostro augurio di buon lavoro.»

Dopo la verifica delle condizioni di eleggibilità e l’accettazione della carica, i designati dalla popolazione saranno nominati dal Consiglio comunale nella seduta del 17 giugno e potranno così dare inizio alle loro attività.

Questi gli eletti, per ordine di preferenza.

Consiglio di Zona di Bagnacavallo: Matteo Gordini, Carolina Ancarani, Antonella Bezzi, Lucia Lelli, Alvaro Benini, Justin Kamga, Loredana Berti.

Consiglio di Zona di Boncellino: Carmen Galassi, Gilberto Ballardini, Gabriele Ravagli, Carlo Fiorentini, Tiziana Solaroli, Carlo Felice Ravagli, Andrea Nannini.

Consiglio di Zona di Glorie: Alessandra De Angeli, Gabriele Liverani, Serena Castellani, Nicolas Salvatori, Alberto (Bertino) Berardi, Riccardo Astolfi, Milena Rossi.

Consiglio di Zona di Masiera: Elisa Tabanelli, Morena Carpi, Daniele Fiumana, Luciano Minguzzi, Alessandro Randi, Luca Staffa, Antonio Bologna.

Consiglio di Zona di Traversara: Luisa Babini, Maria Grazia Morelli, Roberto Zattini, Franco Mazzotti, Sandra Guidi, Rossano Perini, Elio Alboni.

Consiglio di Zona di Villa Prati: Laura Bellettini, Gianluca Minguzzi, Corrado Nannini, Ezechiele Foschini, Andrea Sbarzaglia.

Consiglio di Zona di Villanova: Mario Carlini, Cristina Belletti, Vilma Serafini, Alessandro (Sancho) Capucci, Daniele Morelli, Claudio (Walter) Bandoli, Romeo Menarini.

Per ulteriori informazioni e per consultare i risultati completi dello scrutinio:

0545 280864

partecipazione@comune.bagnacavallo.ra.it

www.comune.bagnacavallo.ra.it